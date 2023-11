Equitazione, Dressage World Cup 2023-2024: Jose Daniel Martin Dockx vince nel GP Freestyle di Madrid

A Madrid, dove è in corso un importante fine settimana equestre, si è concluso il quarto appuntamento con la FEI World Cup 2023-2024 di Dressage. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel GP Freestyle odierno.

Il gradino più alto del podio se l’è preso il padrone di casa, lo spagnolo, Jose Daniel Martin Dockx che in sella a Malagueno Lxxxiii ha totalizzato uno score di 80.870% precedendo, nell’ordine, il tedesco Mathias Alexander Rath, ieri primo e oggi secondo (su Destacado RFH – 79.720%), e l’altra spagnola in concorso, ossia Beatriz Ferrer-Salat, terza in sella ad Elegance con lo score di 78.425%.

Nella classifica generale della competizione, a comandare la graduatoria c’è momentaneamente lo svedese Patrik Kittel, primo con 68 punti dopo 4 appuntamenti. Domani a Madrid si passerà dal dressage al salto a ostacoli, per una nuova tappa della FEI Jumping World Cup 2023-2024. Il dressage invece tornerà in scena dal 13 al 15 dicembre a Londra.

Foto: Photo LiveMedia/Stephane Allaman/DPPI