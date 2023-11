Golf: Rory McIlroy affronta il DP World Tour Championship 2023 da vincitore già consacrato della Race to Dubai

Per una volta, l’unico risultato che conterà a Dubai sarà quello del campo. Non ci saranno osservazioni particolari di ulteriore genere al DP World Tour Championship che si disputa sull’Earth Course dello Jumeirah Golf Estates. C’è, infatti, un uomo che la Race to Dubai l’ha già vinta, ed è Rory McIlroy.

Il nordirlandese, dati alla mano, si è già portato a casa tutto prima ancora di approdare negli Emirati Arabi Uniti. Troppi i suoi 5164,5 punti rispetto ai 3081,9 di Jon Rahm: lo spagnolo può al massimo puntare a vincere per la quarta volta l’evento di conclusione della stagione, aggiornando un record che è già suo. Sono infatti troppi da recuperare quasi 2083 punti, dato che il monte massimo è di 2000.

Al massimo ci sarà lotta per il secondo posto, con il polacco Adrian Meronk senz’altro ancora non privo di dente avvelenato per esser rimasto fuori dal team di Ryder Cup, anche se a posteriori le scelte di Luke Donald si sono rivelate perfette. L’altro protagonista in termini di tentativo di trovarsi tra i migliori tre è il neozelandese Ryan Fox.

Si chiude, dunque, una stagione particolarmente ricca di vincitori: ad averne in maggioranza, escludendo Majors e WGC Match Play, è stata l’Inghilterra con sei, ma non si può non rimarcare come, tra McIlroy e Meronk, ci sia stata una bella divisione in termini di volto protagonista. E dire che il nordirlandese è più frequentatore del PGA Tour per ovvie ragioni, ma quando gioca gli eventi delle Rolex Series fa capire perfettamente chi è e cosa vuole.

Foto: LaPresse