Golf, parata di stelle al Nedbank Golf Challenge per il penultimo torneo stagionale del DP World Tour

Ultima settimana di regular season per il DP World Tour che si sposta in Sudafrica per il Nedbank Golf Challenge 2023 che chiude un’annata agonistica entusiasmante e fa da preambolo al World Tour Championship di Dubai. Parterre de rois al Gary Player Country Club di Sun City (Sudafrica), in un field ristretto veramente di livello eccezionale che fa respirare l’aria di Major. In campo ci sarà anche Francesco Molinari.

Sono ben sei i giocatori in campo questa settimana reduci dalla sfavillante Ryder Cup di Roma, quattro europei e due americani. Tommy Fleetwood (che cerca la terza affermazione consecutiva al Nedbank), Justin Rose, Nicolai Hojgaard e Robert MacIntyre saranno tutti sul tee della uno giovedì mattina e sicuramente sono tra i golfisti da tenere d’occhio per arrivare a giocarsi qualcosa d’importante la domenica pomeriggio. Presenti in Sudafrica anche due campioni a stelle e strisce: Max Homa e Justin Thomas, che dopo un safari con la famiglia si recheranno a Sun City per giocare su uno dei campi più belli di tutta la stagione del DP World Tour.

Scenderà sul magnifico percorso par 72 di Sun City anche Francesco Molinari, unico rappresentate italiano in campo questa settimana. Il vice capitano di Ryder e vincitore tra le altre cose dell’Open Championship del 2018, presumibilmente chiuderà la propria annata agonistica in Sudafrica. Molinari poi si concentrerà su un 2024 che lo vedrà molto più spesso sul circuito europeo, e soprattutto che deve segnare il primo passo verso la rinascita per provare a tornare ai fasti di cinque anni fa.

I nomi di spicco del DP World Tour al via questa settimana sono infiniti. Si gioca molto anche nella Race to Dubai il polacco Adrian Meronk, attualmente terzo nell’ordine di merito e autore di una stagione davvero eccezionale. Battaglieranno per il trofeo anche i vincitori di Rolex Series Ryan Fox e Victor Perez, il tedesco Yannik Paul che ha disputato un 2023 incredibile e il danese Rasmus Hojgaard. Ricca la truppa sudafricana al via del torneo più importante che si disputa in Africa, su tutti gli occhi del pubblico saranno puntati su Branden Grace, Zander Lombard e Thriston Lawrence.

La copertura televisiva sarà affidata a SkySport Golf, come in tutti gli eventi del massimo circuito continentale di questa stagione. Da giovedì a domenica nel “Major africano” un field di qualità eccezionale è pronto a regalarci grandissimo spettacolo e un golf di altissimo livello.

Foto: LiveMedia/Fabrizio Corradetti – LivePhotoSport.it