Golf, il PGA Tour chiude la stagione in Georgia con il The RSM Classic. Molinari torna a giocare negli Stati Uniti

Si chiude in Georgia con il The RSM Classic una stagione infinita sul PGA Tour, con la coda della FedExCup Fall che giunge al termine questa settimana. Da lunedì prossimo si apriranno scenari nuovi con cambi di regolamento e un circuito americano che tornerà ad essere sulla base dell’anno solare. Difende il titolo il canadese Adam Svensson, che l’anno scorso si impose con un totale di 263 colpi (-19); mentre torna a giocare negli Stati Uniti anche Francesco Molinari.

Field di qualità sul Sea Island Golf Club (Georgia) nonostante dall’altra parte del mondo si giochi il gran finale del DP World Tour che incoronerà il campione della Race to Dubai. Scenderanno in campo due ex vincitori Major, più precisamente dell’Open Championship, ossia lo statunitense Brian Harman e l’azzurro Molinari che torna a giocare in America per la prima volta da giugno. Se l’americano può essere considerato uno dei favoriti di questa settimana Chicco è ancora alla ricerca di quel feeling che manca da veramente troppo tempo, con giri che ci fanno vedere un Molinari performante e solido con quei colpi che lo hanno fatto diventare “laser Frankie” alternati ad altri con una sequenza quasi inspiegabile di errori che si tramutano in bogey o peggio a iosa.

Continuando a respirare odore di Ryder Cup sarà protagonista anche Ludvig Aberg, il fenomenale classe 1999 svedese rivelatosi al mondo golfistico quest’estate che è alla ricerca del primo successo sul PGA Tour. Tra coloro da tenere d’occhio questa settima due che sono arrivati davanti a tutti nel THE PLAYERS Championship: Si Woo Kim e Webb Simpson. Il coreano e lo statunitense vengono in Georgia con grandi ambizioni e voglia di occupare le zone altissime del leaderboard.

Stanno attraversando un buon periodo di forma anche gli americani Eric Cole e Justin Suh; con il primo ad un passo dal premio Rookie of the Year e reduce da un 2°, un 3° e un 4° posto negli ultimi mesi, mentre il secondo ha appena archiviato due settimane fa in Messico il miglior risultato in carriera finendo quarto a pari merito. Se parliamo di golfisti che stanno giocando bene non si può non fare il nome di Camilo Villegas, il colombiano che è tornato a vincere nove anni dopo nell’ultimo weekend alle Bermuda.

Per quanto riguarda la copertura televisiva come ogni settimana il PGA Tour sarà trasmesso su Discovery+ e Eurosport. Il giovedì e il venerdì per i primi due giri il collegamento si aprirà alle 18.00 e terminerà alle 21.00, mentre per il moving day e la domenica finale si partirà alle 19.00 per finire alle 22.00. Il canale di riferimento è Eurosport 2.

