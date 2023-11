Freestyle: raduno per la Nazionale di slopestyle a Stubai, poi la Coppa del Mondo

Dopo l’esordio limitato in Svizzera, con la finale che non si è potuta disputare a causa delle condizioni meteo, tornano sulla neve i ragazzi della nazionale italiana di freestyle per la disciplina slopestyle.

Gli azzurri da domenica 5 a domenica 12 novembre saranno impegnati in un raduno sulle nevi austriache di Stubai. Con loro anche l’allenatore responsabile Valentino Mori.

I convocati: Miro Tabanelli, Renè Monteleone, Leonardo Donaggio, Niklas Oberrauch e Flora Tabanelli.

I cinque azzurri stanno preparando al meglio il prossimo appuntamento di Coppa del Mondo, proprio a Stubai, a fine mese.

Foto: Lapresse