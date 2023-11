Calendario Serie A calcio femminile: orari partite 4-5 novembre, programma, tv, streaming

Dopo la settimana dedicata alla Nations League 2024, torna in scena il campionato di calcio femminile di Serie A nel week end del 4-5 novembre. Solita due-giorni in cui si svilupperà il sesto turno della massima serie del Pallone in rosa.

Sabato 4 Pomigliano e Sampdoria si affronteranno alle 12.30 all’Amerigo Liguori per una partita in cui ci sono punti importanti per scalare la graduatoria in questa Regular Season. Alle 15.00 sfida tra nobili allo Stadio Curva Fiesole – Viola Park tra la Fiorentina e il Milan.

Alle 12.30 di domenica 5 il big match tanto atteso tra Juventus e Roma al Vittorio Pozzo. Le bianconere e le giallorosse si sfidano per stabilire a chi spetti il primato, essendo in vetta alla graduatoria a punteggio pieno. Alle 15.00 lo Stadio Giuseppe Piccolo sarà teatro del confronto tra il Napoli e Sassuolo. A completamento di questa sesta giornata al Ferruccio Trabattoni Como Women e Inter vorranno dare spettacolo nel derby lombardo.

Guarda la Serie A di calcio femminile su DAZN. Attiva ora

La sesta giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2023-2024 sarà trasmessa in diretta tv/streaming da DAZN. Sarà possibile, inoltre, seguire su Rai Sport HD il match tra la Juventus e la Roma, live streaming su RaiPlay.

Di seguito il calendario della sesta giornata:

CALENDARIO SERIE A CALCIO FEMMINILE

Sabato 4 novembre

Ore 12.30 Pomigliano-Sampdoria – Diretta tv su DAZN.

Ore 15.00 Fiorentina-Milan – Diretta tv su DAZN.

Domenica 5 novembre

Ore 12.30 Juventus-Roma – Diretta tv su RaiSport HD, DAZN.

Ore 15.00 Napoli-Sassuolo – Diretta tv su DAZN.

Ore 18.00 Como Women-Inter – Diretta tv su DAZN.

PROGRAMMA SERIE A CALCIO FEMMINILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: DAZN (tutte le partite); RaiSport HD (solo Juventus-Roma)

Diretta streaming: DAZN (tutte le partite); RaiPlay (solo Juventus-Roma)

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli