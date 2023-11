Fabio Fognini continua la scalata del ranking ATP! Quante posizioni ha guadagnato in classifica? Può tornare in top-100!

Fabio Fognini ha sconfitto Lorenzo Sonego in due rapidissimi set e si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 di Metz. Il tennista ligure ha dominato il derby contro il piemontese, imponendosi con il punteggio di 6-1, 6-2 e proseguendo così la propria avventura sul cemento della località francese, dove è entrato in tabellone grazie a una wild card. Si tratta della prima semifinale stagionale per il 36enne, che domani tornerà in campo per affrontare il francese Ugo Humbert.

Fabio Fognini si è issato al 126mo posto nel ranking ATP virtuale, migliorando di ben 21 posizioni rispetto alla graduatoria di inizio settimana. Il 36enne vanta all’attivo 499 punti: in caso di qualificazione alla finale si isserebbe a quota 559 punti, in caso di conquista del trofeo volerebbe a 659 punti. Se dovesse perdere contro Humbert potrebbe essere 126mo, ma presterebbe il fianco al possibile sorpasso dell’argentino Mariano Navone, del moldavo Radu Albot, di Luciano Darderi e Luca Nardi, dello statunitense Zachary Svajda.

Se dovesse andare in finale allora sarebbe virtualmente numero 113 al mondo (potrebbero poi eventualmente superarlo Albot o l’argentino Francisco Camesana). E se vincesse il torneo? Fabio Fognini entrerebbe di prepotenza in top-100, diventando numero 93 o numero 94 al mondo e mettendo una seria ipoteca sulla possibilità di entrare direttamente nel tabellone principale degli Australian Open. In quel caso sarebbe anche ad appena 23 punti di distacco da Matteo Berrettini…

RANKING ATP FABIO FOGNINI

Ranking di lunedì 6 novembre: 409 punti, 147° posto.

Ranking dopo la vittoria ai quarti: 499 punti, 126° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in semifinale: 559 punti, 113° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 659 punti, 93° posto virtuale.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it