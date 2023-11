F1, Sergio Perez: “L’uscita in Messico è stata devastante, ma voglio prendermi il secondo posto nel Mondiale”

Sergio Perez è in un momento negativo della sua stagione: il messicano deve difendere la seconda posizione nel Mondiale piloti dall’attacco da dietro di Lewis Hamilton ed è stato costretto al ritiro dopo il primo giro nel Gran Premio di casa a Città del Messico per un contatto con Charles Leclerc.

Tanta la voglia di riscatto per il secondo pilota Red Bull come emerge dalle dichiarazioni nel media day alla vigilia del weekend del Gran Premio del Brasile a Interlagos: “La gara in Messico è stata devastante per me, ma nello sport sono cose che succedono e non puoi permetterti di continuare a pensare a quello che sarebbe potuto essere”.

“Volevo vincere la gara di casa più di ogni altra cosa, ma tutto questo appartiene già al passato e ora sono completamente concentrato sul finire secondo nel campionato piloti. Sembrava che tutto stesse tornando a posto lo scorso fine settimana: stavamo andando nella direzione giusta. Il lavoro che io e la squadra abbiamo fatto ha dato i suoi frutti, in termini di set-up e prestazione“.

Sulla gara del Brasile: “Il Brasile è una prova totalmente diversa rispetto al Messico, ma è sempre una pista divertente e avremo due opportunità per far punti questo fine settimana; quindi, poiché i fine settimana sprint sono una sfida con il set-up, vogliamo ottimizzare questa opportunità il più possibile“.

