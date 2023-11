A che ora le prove libere di F1 venerdì 17 novembre: programma GP Las Vegas, programma, streaming

Nel cuore della notte italiana scatterà il fine settimana del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato cittadino denominato Las Vegas Strip Circuit andrà in scena uno ei weekend che susciterà il maggiore interesse dell’intera stagione.

Il tracciato cittadino localizzato nella città di Paradise, si percorre in senso antiorario ed è lungo 6 201 metri, propone 17 curve, 11 a sinistra e 6 a destra, e offre due zone DRS. I tre rettilinei sono ubicati sulla Koval Lane, sulla Las Vegas Strip e sull’Harmon Avenue. Il secondo è il più lungo e misura 1 920 m; su di esso si raggiunge una velocità stimata di 342 kmh.

La prima giornata di lavoro in pista prenderà il via alle ore 05.30 italiane (le ore 20.30 del giovedì sera nel Nevada) con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda scatterà alle ore 09.00 (la mezzanotte locale). Come si può evincere, quindi, si correrà sotto la luce dei riflettori, per rendere ancora più affascinante uno scenario che, suo malgrado, non sancirà una pagina importante per la corsa al titolo che, come si è visto, quest’anno non è mai iniziata.

Il venerdì del Gran Premio di Las Vegas sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) non saranno disponibili le prove libere, nemmeno in differita. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it (per qualifiche e gara). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

PROGRAMMA GP LAS VEGAS 2023 (orari italiani)

Venerdì 17 novembre

Ore 05.30-06.30 Prove libere 1

Ore 09.00-10.00 Prove libere 2

PROGRAMMA GP LAS VEGAS 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW, SkyGO

Diretta Live testuale: OA Sport

