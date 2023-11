F1, Leclerc insegue il podio ad Abu Dhabi e marca Russell. Sainz deve rimontare: la situazione in Ferrari

Charles Leclerc si è ampiamente meritato il titolo di MVP del sabato del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Yas Marina, con le luci della sera che hanno fatto da cornice perfetta, il pilota della Ferrari ha fatto, ancora una volta, più di quello che il team di Maranello si poteva aspettare.

La SF-23, per quanto si era visto nelle tre sessioni di prove libere (e, oggettivamente, anche nel Q1 e Q2) non sembrava certo la vettura di riferimento sulla pista che si affaccia sul Golfo Persico. Ma, ancora una volta, Charles ha saputo estrarre il massimo dalla sua vettura, stampando un secondo tempo letteralmente scintillante, a soli 139 millesimi dal solito Max Verstappen che ha conquistato la partenza al palo di Abu Dhabi per la quarta volta consecutiva.

Come spesso succede, tuttavia, la Ferrari dà il proprio meglio al sabato. I motivi sono noti. La SF-23, infatti, è eccezionale con le gomme nuove e, quando deve mettere a segno pochi chilometri, se la gioca davvero contro tutti. Quando i giri diventano quelli di una gara, invece, la Rossa arranca. La sensazione è che domani la gestione degli pneumatici sarà ancora una volta l’ago della bilancia per il team emiliano che, com’è ben noto, deve rimontare 4 punti alla Mercedes nella classifica costruttori.

La situazione, da questo punto di vista, è quanto mai peculiare. Charles Leclerc, come detto, chiuderà la prima fila, mentre George Russell, primo rappresentante del team di Brackley, chiuderà la seconda. Molto più indietro Lewis Hamilton, undicesimo, e Carlos Sainz, addirittura in ottava fila (16°). Sarà una domenica intensa a Yas Marina, con Max Verstappen pronto a fare un sol boccone di tutti i rivali (a caccia della vittoria numero 19 della stagione, la 54a della carriera) e alle sue spalle grande bagarre.

In casa Ferrari, com’è ovvio, sarà Charles Leclerc il candidato a battagliare per il podio, ma i rivali saranno numerosi ed agguerriti. Dal suddetto George Russell, con una Mercedes che spesso si esalta in gara, alle due McLaren, con Oscar Piastri e Lando Norris che sanno di avere a disposizione un ottimo potenziale. Non va assolutamente dimenticato anche Sergio Perez che, dopo aver toppato l’ennesima qualifica (appena nono) farà di tutto per risalire la china e entrare nella lotta.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPPI