F1, Lando Norris: “Avevo un bel passo, ma non sufficiente per battere Verstappen”

Calato il sipario sul un GP del Brasile, terzultimo round del Mondiale 2023 di F1, con emozioni all’inizio e nel finale. La gara è stata condizionata inevitabilmente da due incidenti: il primo nel giro di formazione di Charles Leclerc, tradito probabilmente da un problema idraulico sulla vettura e finito contro le barriere; il secondo alla partenza tra Alexander Albon e Kevin Magnussen che ha portato alla bandiera rossa dopo 3 giri.

In tutto questo Lando Norris era stato molto più convincente di ieri al via, salendo dalla sesta alla seconda posizione e confermandola anche nel secondo via. Ha provato anche Lando a mettere pressione a Max Verstappen, avendo un treno di gomme soft nuove, ma alla fine è mancato lo spunto per far preoccupare davvero l’olandese.

Max, infatti, ha colto la 17ma vittoria stagionale (record) precedendo Norris e uno strepitoso Fernando Alonso (Aston Martin). Sesta l’unica Ferrari giunta al traguardo, quella di Carlos Sainz. “Mi sono sentito molto bene alla guida oggi. Già ieri ero stato confortato dal mio passo e oggi mi sono confermato. Ho cercato di partire meglio e ci sono riuscito. Nel primo stint avevo gomme nuove, ma la Red Bull di Verstappen era più veloce e non ho avuto chance. Buon risultato il secondo posto“, le parole del britannico della McLaren.

Un piazzamento che conferma la grande costanza di rendimento di Norris, a cui però il podio più alto continua a mancare in un modo o nell’altro.

Foto: Lapresse