F1, Fernando Alonso: “Gli ultimi giri mi sono sembrati infiniti, credevo fosse impossibile il podio”

Fernando Alonso si inventa una magia, mette in scena una prestazione sensazionale e conquista un clamoroso terzo posto a Interlagos nel Gran Premio di San Paolo 2023, valido come terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Ottavo podio dell’anno per il veterano spagnolo dell’Aston Martin, che ha bruciato in volata per 53 millesimi la Red Bull di Sergio Perez al termine di una sfida splendida tornando nella top3 dopo un digiuno di sei round.

“Per me i giri finali in cui Checo mi ha messo pressione sono stati come 30 giri. Quando mi ha superato mi sono detto che era andata e che non fosse più possibile il podio, ma lui frenava tardi in curva 1. A quel punto ci ho provato in curva 4, ed è stato fantastico per il team“, le prime dichiarazioni a caldo dell’ex ferrarista nell’immediato post-gara.

“Abbiamo faticato negli ultimi mesi e specialmente negli ultimi due GP con due ritiri, quindi questo podio è per loro e per tutti quanti in fabbrica. Continuiamo a lottare fino all’ultimo giro. Stiamo ancora imparando perché queste vetture sono molto complesse a livello aerodinamico. Abbiamo sperimentato qualcosa anche in vista dell’anno prossimo, e speriamo di competere ancora quest’anno dopo questo grande risultato”, aggiunge il due volte iridato.

Vittoria n.17 in stagione e n.52 in carriera per Max Verstappen, che ha dominato anche a San Paolo davanti alla McLaren di un ottimo Lando Norris e al tandem Alonso-Perez, che ha pagato alla fine oltre 30″ di ritardo dall’olandese della Red Bull. ‘Nando’ balza così al quarto posto nel Mondiale a +3 su Norris e +6 su Sainz.

