F1 in tv oggi, GP San Paolo 2023: dove vedere prove libere e qualifiche, orari, programma

Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario sul fine settimana del Gran Premio di San Paolo, ventesimo e terzultimo appuntamento del campionato. Sullo splendido tracciato di Interlagos, intitolato a José Carlos Pace, andrà in scena un weekend quanto mai interessante, dato che vivremo anche la Sprint Race del sabato, per cui ci attendono tre giorni davvero intensi.

LA DIRETTA LIVE DI FP1 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 15.30 E ALLE 19.00

Si inizierà dalla giornata odierna, venerdì 3 novembre, con l’unica sessione di prove libere delle ore 15.30 italiane, che precederanno le qualifiche delle ore 19.00 italiane che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domenica (ore 18.00).

Vedremo se sul tracciato di Interlagos Max Verstappen vincerà ancora e raggiungerà quota 17 successi in stagione e 52 in carriera (portandosi quindi a -1 da Sebastian Vettel) oppure se i rivali saranno in grado di farsi luce. Mercedes, McLaren e Ferrari saranno pronte a battagliare, in un weekend che si annuncia assolutamente imprevedibile.

Il venerdì del Gran Premio di San Paolo sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) per quanto riguarda le qualifiche, Sky Sport F1 (207) per le prove libere. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) sarà disponile la differita delle qualifiche (alle ore 22.00). In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

PROGRAMMA GP SAN PAOLO OGGI (orari italiani)

Venerdì 3 novembre

Ore 15.30-16.30 Prove libere – diretta su Sky Sport F1 (207)

Ore 19.00-20.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Differita qualifiche su TV8: ore 21.30

PROGRAMMA GP SAN PAOLO 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse