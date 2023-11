F1, GP Abu Dhabi 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 24-26 novembre

Messo in archivio il weekend del Gran Premio di Las Vegas è già tempo di pensare al prossimo appuntamento. Tutto è pronto, infatti, per l’ultimo fine settimana della stagione. Dal deserto del Nevada, si passa ad un altro deserto, dato che si gareggerà per il Gran Premio di Abu Dhabi, la ventiduesima tappa stagionale.

Sul tracciato di Yas Marina andrà, quindi, in scena l’ultima gara di una stagione che, sostanzialmente, non è mai iniziata e che ha visto il dominio assoluto di Red Bull e Max Verstappen. Il tre-volte campione del mondo riuscirà a vincere anche sul tracciato che si affaccia sul Golfo Persico e dove, nel 2021, conquistò il suo primo titolo della carriera con il finale più incredibile di sempre?

La gara di Abu Dhabi si disputerà domenica 26 novembre con il via fissato per le ore 14.00 italiane, mentre le qualifiche le vivremo nella giornata di sabato alle ore 15.00, dato che non sarà prevista la Sprint Race. Come sempre Yas Marina sarà dominata dalle luci della sera e dai riflettori per chiudere in bellezza una stagione che di emozioni, come detto, ne ha regalate ben poche…

Il Gran Premio di Abu Dhabi sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le differite di qualifiche (sabato ore 11.45) e gara (ore 14.00). In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it (qualifiche e gara). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del fine settimana, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

PROGRAMMA GP ABU DHABI 2023 (orari italiani)

Venerdì 24 novembre

Ore 10.30-11.30 Prove libere 1

Ore 14.00-15.00 Prove libere 2

Sabato 25 novembre

Ore 11.30-12.30 Prove libere 3

Ore 15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 26 novembre

Ore 14.00 Gran Premio di Abu Dhabi

PROGRAMMA GP ABU DHABI 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW, SkyGO

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse