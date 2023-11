F1, GP Abu Dhabi 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming 24 novembre

Siamo ormai giunti ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Yas Marina, quindi, si aprirà l’ultimo weekend di una annata lunghissima e che, sostanzialmente, si è conclusa già in Bahrein, con Max Verstappen che ha dominato in lungo ed in largo.

Il fuoriclasse del team Red Bull ha messo in mostra un percorso pressoché irripetibile. 18 vittorie, 2 secondi posti e un quinto in 21 gare. Qualcosa di sensazionale. Quali saranno, quindi, gli spunti di interesse nel fine settimana sulla pista che si affaccia sul Golfo Persico? Capiremo quale sarà il team a centrare il secondo posto nella classifica costruttori, con la Ferrari che insegue la Mercedes ora a soli 4 punti.

Il venerdì di Yas Marina scatterà alle ore 10.30 con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda prenderà il via alle ore 14.00, per completare le canoniche due ore di lavoro in pista. La pista di Abu Dhabi sembra perfetta per le Red Bull, mentre alle loro spalle Ferrari, Mercedes e soprattutto McLaren potrebbero inserirsi nella lotta.

Il venerdì del Gran Premio di Abu Dhabi sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

PROGRAMMA GP ABU DHABI 2023 (orari italiani)

Venerdì 24 novembre

Ore 10.30-11.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Ore 14.00-15.00 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP ABU DHABI 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW, SkyGO

Diretta Live testuale: OA Sport

