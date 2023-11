F1, Frederic Vasseur: “Quanto accaduto a Leclerc è più che frustrante, Sainz a 50 secondi? Un gap enorme”

Si chiude nel peggiore dei modi il Gran Premio di San Paolo, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, per quanto riguarda la scuderia Ferrari. Sul tracciato di Interlagos, dopo una Sprint Race di ieri non certo indimenticabile, il team emiliano quest’oggi ha fatto anche peggio.

Charles Leclerc nemmeno ha preso il via, per colpa di un incidente nel corso del giro di ricognizione, mentre Carlos Sainz si è accontentato del sesto posto finale. In poche parole un ennesimo capitolo grigio dell’annata per la scuderia del Cavallino Rampante. Al termine della domenica brasiliana, il team principal Frederic Vasseur ha provato a rimettere a posto i cocci della Ferrari ai microfoni di Sky Sport.

“Quanto accaduto a Charles Leclerc non è stato frustrante, è stato molto più di frustrante. Purtroppo è stato tradito da un problema tecnico al sistema che dirige il motore. A quanto pare si è spento e non ha potuto fare nulla. Non è certo stato un errore del pilota. Cos’è successo esattamente non l’abbiamo ancora capito. Cercheremo di analizzare tutto nelle prossime ore. La delusione di Charles? Capisco benissimo la sua reazione e questa sera ne parleremo. Penso che sarà di nuovo pronto e carico a Las Vegas”.

L’unico ferrarista al traguardo è stato Carlos Sainz, ma con un risultato davvero da dimenticare. “50 secondi da Verstappen sono un distacco enorme. Quando parti dietro sai che perderai terreno, quando poi non hai passo come oggi, tutto si complica”.

Foto: LPS Xavi Bonilla