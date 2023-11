F1, come cambia la classifica costruttori dopo il GP del Brasile: la Ferrari guadagna sulla Mercedes nonostante il ritiro di Leclerc

Enzo Ferrari affermava: “Il secondo è il primo dei perdenti“. Vero è che in una giornata iniziata malissimo per la Rossa, era difficile pensare che vi potesse essere un risvolto positivo a Interlagos (Brasile), sede del terzultimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista sudamericana Charles Leclerc si era disimpegnato piuttosto bene nelle qualifiche del venerdì, concordando con il team una strategia secondo cui avere un treno di soft nuove per la gara, sacrificando la Sprint Race.

Era in prima fila Charles, magari con l’ambizione di attaccare in curva-1 Max Verstappen (poleman). Propositi saltati per aria nel giro di ricognizione, quando probabilmente per un problema idraulico le ruote posteriori della SF-23 si sono bloccate e il monegasco ha perso il controllo della vettura, andando a sbattere contro le barriere. Conclusione amarissima per lui.

Tuttavia, alla fine della fiera, la Ferrari è riuscita a guadagnare punti nella sfida del Mondiale costruttori con la Mercedes per il secondo posto. Il ritiro di George Russell e l’ottavo posto di Lewis Hamilton hanno fatto perdere punti alla scuderia di Brackley, vista la sesta posizione dello spagnolo Carlos Sainz. Quando mancano due gare alla fine, la Ferrari ha 362 punti ed è a -20 dalla Stella a tre punte. Vedremo se negli appuntamenti a Las Vegas (16-18 novembre) e ad Abu Dhabi (24-26 novembre) saprà completare il sorpasso.

CLASSIFICA MONDIALE F1 COSTRUTTORI 2023

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 782

2 MERCEDES 382

3 FERRARI 362

4 MCLAREN MERCEDES 282

5 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 261

6 ALPINE RENAULT 108

7 WILLIAMS MERCEDES 28

8 ALPHATAURI HONDA RBPT 21

9 ALFA ROMEO FERRARI 16

10 HAAS FERRARI 12

Foto: LiveMedia/Dppi/DPPI