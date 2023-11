F1, Carlos Sainz: “In vista del 2024 dovremo fare delle rinunce”

Voltare pagina e chiudere al meglio possibile. Carlos Sainz si augura di fare questo nel fine-settimana del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Yas Marina calerà il sipario e lo spagnolo spera di avere a propria disposizione una Ferrari sufficientemente competitiva, nella lotta per il secondo posto del Mondiale costruttori con la Mercedes.

Lo spagnolo è stato decisamente sfortunato a Las Vegas. L’impatto contro un tombino, nel corso della prima sessione di prove libere, ha avuto delle pesanti ripercussioni sul suo week end, tenuto conto della penalità di 10 posizioni in griglia di partenza. Una sanzione decisamente ingiusta, in quanto Sainz è stato vittima di un’inadempienza dell’organizzazione, non potendo sfruttare a pieno il potenziale della propria monoposto.

“Ci sono aspetti della SF-23 che vorrei vedere sulla macchina del prossimo anno. Sicuramente la velocità in rettilineo, le prestazioni in frenata e quelle nelle curve a 90 gradi e di breve durata. Anche la guida sui cordoli credo sia un punto di forza. Quindi la vettura ha punti molto, molto forti. Ma credo che se vogliamo avere una macchina per tutto l’anno, forse dobbiamo rinunciare ad alcune di queste caratteristiche per essere sicuri di essere veloci ovunque, soprattutto in gara“, ha raccontato ai media l’iberico.

“Penso che in gara dobbiamo concentrarci sul capire cosa stiamo facendo a questa macchina. Cosa stiamo facendo a questi pneumatici che non ci permette di competere nelle gare al livello di Red Bull e McLaren in Brasile, per esempio, ad Austin, in circuiti in cui si vede chiaramente che non abbiamo il ritmo di gara“, ha aggiunto il pilota della Ferrari.

