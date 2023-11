F1, Carlos Sainz: “Ferrari potrebbe adattarsi alle caratteristiche della pista di Las Vegas”

Il Circus della F1 si prepara per vivere il penultimo appuntamento stagionale. Nella sede particolare di Las Vegas (Stati Uniti), i piloti saranno impegnati per darsi battagliare e dare spettacolo in un campionato che già ha emesso i suoi verdetti relativamente ai vincitori: Max Verstappen tra i piloti e Red Bull tra i costruttori. In casa Ferrari si spera di vivere un week end con soddisfazione.

Il Brasile ha regalato delle problematiche sgradite, specie pensando al monegasco Charles Leclerc, mentre lo spagnolo Carlos Sainz, pur non brillando dal punto di vista della prestazione pura, è stato in grado di portare a casa dei punti importanti nell’ottica della classifica dei marchi, considerato il confronto con Mercedes per il secondo posto della graduatoria.

Negli States la Rossa si è presentata con una livrea particolare e si sono vissuti dei giorni interessanti: “E’ stata una settimana divertente qui a Las Vegas. Ho giocato a golf, tutti ormai sanno quanto io sia appassionato, e il fatto di vincere con Justin Thomas mi ha fatto piacere, anche se poi ho rotto il trofeo“, ha raccontato Sainz in conferenza stampa, in relazione alla vittoria con Thomas della Netflix Cup di golf, danneggiando però nel corso dei festeggiamenti il trofeo citato.

Parlando delle questioni di F1, lo spagnolo ha fatto alcune valutazioni: “Penso che la Ferrari possa adattarsi al circuito. Magari la combinazione di curva-1 e 2 sarà complicata per noi, ma il resto della pista penso possa essere buono per la SF-23. Speriamo quindi di vivere un fine-settimana positivo“.

