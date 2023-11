Equitazione: le dichiarazioni di Francesca Ciriesi e del presidente Marco Di Paola dopo Fieracavalli

Un fine settimana come sempre da ricordare. Fieracavalli, lo show equestre che si tiene a Verona, quest’anno con la sua 125esima edizione, ha richiamato sulle tribune dell’impianto scaligero ben 5mila spettatori per la gara domenicale di Longines FEI Jumping World Cup.

Un contest vinto dal fortissimo britannico Ben Maher, che ha visto Francesca Ciriesi chiudere in sesta posizione, in maniera molto positiva.

L’azzurra, ai microfoni del sito federale della FISE, si è così espressa: “Oggi ho avuto la conferma di montare una cavalla fantastica, pronta a dare il meglio in un Gran Premio impegnativo come questo. Una prestazione la nostra che, contro avversari così importanti, vale una vittoria. Ero tesa perché finora a Verona non avevo mai fatto un percorso netto, ma Cape Coral aveva già saltato benissimo venerdì e contavo molto su questa occasione per far bene davanti al nostro pubblico. Sono estremamente soddisfatta anche perché, oltretutto, quello di oggi è stato il nostro primo Gran Premio di Coppa del Mondo”.

In generale invece, sull’evento e non solo, il presidente della FISE, Marco Di Paola ha affermato: “Abbiamo visto una gara entusiasmante nella quale l’Agente Francesca e Cape Coral, come unico binomio azzurro in barrage, una dimostrazione di grande sport. Siamo felici di vedere Francesca confermarsi tra i migliori atleti del panorama internazionale nel suo primo Gran Premio di Coppa del Mondo. Ringrazio tutta l’organizzazione di Fieracavalli che ci ha concesso di assistere ad uno spettacolo denso di irripetibili momenti di agonismo, grazie all’unica tappa di FEI Jumping World Cup. Grande partecipazione anche in ArenaFISE, quartier generale della Federazione, che ha ospitato tutto il programma delle gare nazionali di salto ostacoli, registrando una eccezionale partecipazione da parte del pubblico e di tutti gli appassionati”.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Tommasini