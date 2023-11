Equitazione, Campionati Italiani Completo 2023: Susanna Bordone definitivamente prima dopo la prova di dressage

Ai Campionati Italia di Completo 2023 non è cambiato nulla. Nella seconda giornata della rassegna tricolore in quel di Montelibretti (Roma), il secondo troncone di binomi in gara per il dressage ha sostanzialmente lasciato immutate le posizioni di testa.

Davanti a tutti c’è sempre Susanna Bordone (Carabinieri – in sella a Imperial Van De Holtakkers) con uno score di 71.250%, alle sue spalle Emiliano Portale (Esercito – montante Scuderia 1918 Future), secondo a quota 69.167%, e Arianna Schivo (Carabinieri – Quefira de l’Ormeau), terza con 68.333%.

Domani invece, in un contest che, essendo aperto a tutti a livello internazionale, comprende anche amazzoni e cavalieri stranieri, sarà la volta della prova di salto a ostacoli.

Successivamente, domenica 5 novembre, il tutto per tutto: il test di cross country, occasione nella quale verranno assegnate sia la vittoria generale del concorso sia quella relativa ai Campionati Italiani 2023 di completo.

