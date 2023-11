Definito il calendario di Jannik Sinner per i primi mesi del 2024: quali tornei disputerà

Jannik Sinner si sta dedicando a un periodo di stacco dal tennis, dopo aver trionfato con la squadra italiana a Malaga nelle Finali di Coppa Davis e aver dato un contributo importante alla vittoria della celebre Insalatiera. Il Bel Paese ha replicato finalmente al successo del 1976, anche se il format era completamente diverso da quello attuale. Resta, comunque, l’eccezionale prestazione di Sinner, capace nel percorso a Malaga di battere il n.1 del mondo, Novak Djokovic.

Una dozzina di giorni di riposo per Jannik prima di riprendere la preparazione in Spagna in vista degli Australian Open, in programma dal 14 al 28 gennaio 2024. L’altoatesino, contrariamente a quanto fatto l’anno scorso, non parteciperà ad alcun torneo ufficiale a precedere lo Slam di Melboure. Le prove generali si svolgeranno dal 10 al 12 gennaio, sempre in Australia, nell’esibizione del Kooyong Classic.

Come precisato da Darren Cahill, ci si vuole focalizzare sull’allenamento, specie dal punto di vista fisico, per consentire a Sinner di essere pronto agli sforzi di un Major, caratterizzato da match al meglio dei cinque set. A seguire, il tennista italiano sarà impegnato dal 5 all’11 febbraio a Marsiglia e nella settimana successiva disputerà il torneo di Rotterdam, dove l’anno scorso si spinse alla Finale (persa contro Daniil Medvedev).

Dopo l’ATP500 olandese, l’attenzione sarà rivolta al Sunshine Double, ovvero i Masters1000 di Indian Wells (6-17 marzo) e di Miami (20-31 marzo) dove già in questo 2023 ha fatto molto bene, citando la semifinale in California e la Finale in Florida.

Riepilogando schematicamente:

CALENDARIO JANNIK SINNER PRIMI MESI 2024

• Esibizione Kooyong Classic (10-12 gennaio)

• Australian Open (14-28 gennaio)

• ATP250 Marsiglia (5-11 febbraio)

• ATP500 Rotterdam (12-18 febbraio)

• Indian Wells (6-17 marzo)

• Miami (20-31 marzo)

Foto: LaPresse