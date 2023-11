Curling: in Canada il secondo Grand Slam della stagione. Presenti sia la Nazionale maschile che quella femminile

Dopo il clamoroso trionfo nel primo della stagione da parte della squadra azzurra al maschile, tornano i Grand Slam per il curling: spazio al secondo in quel di Pictou County, in Canada, c’è il Classic.

Presenti al via sia la Nazionale italiana uomini che quella donne, entrambe a caccia di un risultato importante. Al maschile convocati Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle).

Tra le donne spazio a Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) ed Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti).

Il commento del direttore tecnico azzurro Claudio Pescia: “Questo appuntamento dello Slam sarà un test fondamentale in vista degli Europei di novembre ed è l’ultima occasione per aggiustare ogni dettaglio in una competizione di altissimo livello. Al tempo stesso il National chiude anche questa prima lunga trasferta stagionale in Canada che ci ha riservato grandi soddisfazioni in termini di risultati e un miglioramento generale in termini di crescita complessiva. La squadra femminile in particolare ha giovato di questa esperienza contro avversari fortissimi e sarà ancora più pronta per la rassegna continentale. L’obiettivo per entrambe le nostre Nazionali al Classic è la qualificazione ai quarti di finale, e magari con gli uomini anche qualcosina in più“.

Foto: Lapresse