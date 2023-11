Coppa Davis, Binaghi declina (per ora) l’invito di Mattarella al Quirinale e spiega la causa

All’ANSA il presidente della FITP Angelo Binaghi ha riferito che non potrà essere quella di giovedì 21 dicembre la data in cui l’Italia vittoriosa in Coppa Davis sarà ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: l’incontro sarà dunque riprogrammato.

Queste le parole del numero 1 del tennis italiano: “Il 21 dicembre purtroppo non potremmo andare al Quirinale, ci dispiace da morire per il presidente Mattarella, con cui abbiamo una promessa in sospeso. I ragazzi hanno già in calendario da tempo le vacanze in vista poi della partenza per l’Australia, dove comincia la stagione agonistica“.

Prosegue Binaghi: “Ci dispiace per il Presidente Mattarella, perché abbiamo avuto il Governo vicino, con il Ministro dello Sport e col messaggio che mi ha mandato la Premier: lo faremo quando ci sarà possibile, perché abbiamo una promessa in sospeso con il Capo dello Stato. Quando fui invitato con Matteo Berrettini fresco finalista di Wimbledon insieme alla Nazionale di calcio vincitrice agli Europei gli dissi: ‘Per noi è una data storica, ma non finisce qui. Presto verremo da lei vincitori e non finalisti’“.

La spiegazione addotta dal presidente della FITP: “Non possiamo esserci il 21 dicembre perché la stagione del tennis è fatta così, i ragazzi hanno già programmato le vacanze in vista della partenza per l’Australia. E noi non dobbiamo cambiare di una virgola, essere sempre gli stessi, non perderci in passerelle, anche se quella al Quirinale ovviamente non lo è. Dico che non dobbiamo cambiare le nostre abitudini che sono l’applicazione, il lavoro, il metodo“.

Una frecciatina finale al CONI: “Avevo detto che l’obiettivo attuale non era la Davis, ma uno di medio e lungo termine, ambizioso, vedere nei prossimi anni l’Italia ai vertici del tennis: lo confermo, oggi è solo l’inizio di una lunga festa. Il tennis sta facendo grandi risultati grazie all’intervento della politica nello sport, con soggetti come Sport e Salute. I nostri successi non sono frutto del sistema CONI, ma delle politiche del Governo. Eravamo poveri, brutti e sporchi, ora siamo ricchi, belli e un esempio“.

Secondo quanto fa sapere l’ANSA, a seguito di quanto espresso dal presidente della FITP, il Presidente della Repubblica attende la Nazionale italiana di tennis vincitrice della Coppa Davis al Quirinale in qualunque giorno da loro scelto a partire da oggi.

Photo LiveMedia/Andrea Rosito