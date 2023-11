Coppa Davis 2023, Lorenzo Musetti: “Le altre squadre ci invidiano Sinner. Raggiungere Jannik deve essere uno stimolo”

L’Italia è già a Malaga, dove sta svolgendo i primi allenamenti in vista della sfida di giovedì per i quarti di finale di Coppa Davis contro l’Olanda. Tra gli azzurri presenti in squadra c’è Lorenzo Musetti, che non sa ancora se scenderà in campo contro gli olandesi, visto che Filippo Volandri non ha ancora sciolto i dubbi su chi sarà il primo singolarista, dando per scontato che Jannik Sinner giocherà per secondo.

Il toscano è stato intervista da Sky Sport dopo la sessione di allenamento e ai microfoni ha parlato degli ultimi mesi che non lo hanno visto protagonista: “Non è stato un finale di stagione come speravamo in termini di risultati, anche se sono sempre riuscito a mantenere una buona condizione fisica per tutto l’anno ed è importante. Arrivo qua a Malaga abbastanza riposato e carico dal punto di vista fisico. Speriamo di poter ritrovare tutta la fiducia con i compagni. Dopo il miracolo a Bologna ci siamo uniti ancora di più. Questo è l’evento giusto per ritrovarsi”.

Chiaramente Jannik Sinner è il giocatore più atteso e anche i compagni aspettano l’altoatesino dopo la magica settimana di Torino: “Speravamo in un’altra vittoria di Jannik. Stasera lo accoglieremo a braccia aperte, perché sicuramente se lo merita. Ha fatto un torneo meraviglioso, si meritava di alzare la coppa. Ha fatto una stagione incredibile, piena di miglioramenti. Averlo dalla nostra parte è sicuramente una cosa che ci invidiano tutte le squadre”.

Sulla sfida con l’Olanda e le difficoltà che gli azzurri troveranno: “Sono due giocatori ben strutturati. Una squadra solida sotto ogni punto di vista. Hanno due buonissimi singolaristi che hanno giocato molto bene, specialmente su questa superficie. Hanno un doppio molto forte. L’Olanda è una squadra da non sottovalutare assolutamente. Sappiamo i loro punti deboli e quindi proveremo a passare il turno”.

In caso di vittoria per l’Italia potrebbe esserci una sfida con la Serbia e dunque un nuovo faccia a faccia tra Sinner e Djokovic: “Credo che è quello che il pubblico vorrà vedere. Speriamo prima di tutto di passare contro l’Olanda e siamo focalizzati solo su quella partita e non sul futuro nella competizione. Siamo stati bravi a Bologna, perchè siamo riusciti a dividere le giornate, dandoci sempre un obiettivo diverso. Se poi ci sarà Italia-Serbia, speriamo in una rivincita per Jannik”.

Un Sinenr che dovrebbe essere chiamato ad un doppio impegno tra singolare e doppio, come conferma Musetti: “Andrà vista la condizione fisica di Jannik, anche perchè arriva da una settimana impegnativa. Lui è la punta di diamante ed il gruppo girerà intorno a lui”

Musetti guarda a Sinner come uno stimolo e come un punto di riferimento: “Raggiungere Jannik è sicuramente un obiettivo, uno stimolo che mi renderebbe felice in termine di ranking e risultati. Io spero di partire subito bene dall’Australia e, non avendo tanti punti da difendere, spero di trarne beneficio da questo e avvicinarmi il più possibile a lui”.

FOTO: LaPresse