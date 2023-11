Coppa Davis 2023, Kecmanovic batte Draper e avvicina la Serbia alla semifinale contro l’Italia

Esulta la Serbia nel primo singolare valido per l’ultimo quarto di finale della Coppa Davis 2023. Sul cemento indoor di Malaga, in Spagna, Miomir Kecmanovic (preferito a Djere e Lajovic) batte Jack Draper per 7-6(2) 7-6(6) in due ore e cinque minuti di gioco e consegna il primo punto ai compagni nella sfida contro la Gran Bretagna. Si tratta di un successo importantissimo, visto che ora Novak Djokovic avrà la chance, nel secondo singolare contro Cameron Norrie, di chiudere i conti prima del doppio e di regalare ai compagni la semifinale contro l’Italia.

La partita inizia con grande equilibrio e si prosegue on serve e senza palle break fino al 4-3 in favore di Kecmanovic. Nell’ottavo gioco Draper ha poi un piccolo passaggio a vuoto e il serbo ne approfitta per salire sul 15-40. Sembra dunque tutto apparecchiato per il break, ma il britannico riesce a rialzarsi nel momento di maggiore difficoltà e agguanta il 40 pari, prima di vincere il game alla terza occasione buona. Dopo un gioco al servizio veloce di Kecmanovic, si ripetono i problemi di Draper nel suo turno di battuta. Anche in questo caso, però, il classe 2001 è lucido e ribalta il game dopo aver cancellato due palle break che sono anche set point (5-5). Il set continua poi senza altre possibilità di allungo e si arriva dunque al tie-break. Qui Kecmanovic mostra nuovamente di avere qualcosa in più rispetto al suo avversario e vola rapidamente sul 4-1, prima di chiudere il set con tre punti di fila dal 4-2 in poi.

Il secondo parziale comincia come il primo e poi va avanti con ancora più equilibrio, tant’è che i due tennisti riescono a tenere tutti i turni di servizio senza mai dover andare neanche ai vantaggi e la conseguenza è ovviamente il tie-break. Come successo nel primo set, anche stavolta il serbo inizia meglio, salendo sul 5-2. Poi Draper reagisce e con tre punti di fila torna in parità, ma subito dopo Kecmanovic mette in mostra grande lucidità nel momento più importante del set e al secondo match point pone fine alla partita (8-6).

STATISTICHE – Pesano tantissimo i 52 errori non forzati di Draper, a fronte di 39 vincenti (19 vincenti e 16 errori non forzati invece per Kecmanovic). Inoltre, confermano la superiorità del serbo anche le migliori percentuali per quanto riguarda sia i punti vinti con la prima di servizio (82% contro il 78% del britannico) sia, soprattutto, con la seconda (71% contro il 50% del suo avversario).

