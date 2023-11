Coppa Davis 2023, Jannik Sinner fa una dedica a Tathiana Garbin: “Speriamo che questa vittoria possa darle forza”

Un campione dentro e fuori dal campo. Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa, mangiando una mela per recuperare dalle energie profuse nella Finale di Coppa Davis 2023 valsa all’Italia la seconda Insalatiera della sua storia. 47 anni dopo il Bel Paese può festeggiare e i meriti dell’altoatesino sono indiscutibili perché con la sua classe e le sue capacità ha trascinato i compagni al successo.

Ecco che le parole davanti ai microfoni (fonte: Eurosport) colpiscono, come i suoi colpi da fondo, quando un pensiero va a chi sta affrontando una battaglia molto importante, per la sua vita. Ci si riferisce a Tathiana Garbin, capitana dell’Ital-tennis in BJK Cup. L’ex giocatrice, infatti, quest’oggi dovrà sottoporsi al secondo intervento per trattare un raro tumore.

“Domani (oggi ndr.) è un giorno importante per Tathiana. Speriamo che questa vittoria le possa dare forza, saremo tutti con lei. Qui si parla di vincere la Coppa Davis, di fare la Storia. Siamo tutti contenti. Ma quello che conta nella vita è tutt’altro quindi dobbiamo sentirci molto fortunati di essere qui. Siamo tutti con lei“.

A queste parole si è unito il capitano Filippo Volandri: “Jannik è abituato a giocare d’anticipo. Mi sento di dover dire anch’io due parole su Tati, perchè condividiamo gioie e dolori di questo ruolo meraviglioso. Ci siamo sempre scritti, non ho mai visto così tanto tennis a casa come durante la Billie Jean King Cup. Il mio grosso in bocca al lupo a Tati“.

Sul gruppo azzurro, Sinner ha aggiunto: “Io mi sono sempre sentito un giocatore di squadra, quando ho giocato per la prima volta in Coppa Davis ho sempre dato tutto. Mi ricordo l’anno quando ho giocato per la prima volta le Atp Finals, poi dopo 3/4 giorni c’era la Davis. Forse questa esperienza mi ha data tanta fiducia e ho capito tante cose per affrontare questi momenti. Alla fine conta il cuore, ma ci vuole anche tanta tranquillità in tutto il gruppo. Oggi era facile dire che partivamo favoriti. Il capitano ha dovuto fare scelte molto difficili. Potevamo giocare tutti. Alla fine la cosa più bella è che diamo tutti il 100%. Abbiamo sofferto a Bologna, alla fine l’abbiamo vinta così questa Davis“.

Foto: LaPresse