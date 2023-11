Coppa Davis 2023, il tabellone dai quarti alla finale: accoppiamenti complessi per l’Italia

Dopo le spettacolari ATP Finals di Torino, è ora arrivato il momento delle Finali della Coppa Davis 2023. Si giocherà a Malaga (Spagna) dal 21 al 26 novembre con la formula dell’eliminazione diretta dai quarti di finale fino all’ultimo atto di domenica 26. Tra le compagini al via ci sarà ovviamente anche l’Italia, che esordirà giovedì 23 contro l’Olanda.

Per gli azzurri di Filippo Volandri, che arrivano a queste finali dopo il secondo posto nel girone di qualificazione dietro al Canada, non sarà di certo un debutto facile. Jannik Sinner (reduce dal grandissimo secondo posto alle ATP Finals), Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e il doppista Simone Bolelli dovranno infatti affrontare subito una squadra di ottimo valore, viste le presenze dei singolaristi Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp e Gijs Brouwer e dei doppisti Wesley Koolhof e Matwe Middelkoop (questi ultimi due rispettivamente n.8 e 42 della classifica di specialità). Per vincere serviranno dunque subito delle grandi prestazioni da parte di tutti.

In caso di successo, in semifinale ci sarebbe poi una tra Serbia e Gran Bretagna. Considerando la presenza di Novak Djokovic da una parte e le assenze di Daniel Evans e Andy Murray dall’altra, la compagine di Viktor Troicki sembra avere qualcosa in più per passare il turno. Vietato però sottovalutare la Gran Bretagna, che può comunque contare su giocatori di grande valore come Cameron Norrie e Jack Draper (Laslo Djere, Dusan Lajovic e Miomir Kecmanovic invece gli altri singolaristi della Serbia), oltre ai pericolosissimi doppisti Neal Skupski e Joe Salisbury, con quest’ultimo che è reduce dal trionfo nel doppio alle ATP Finals. Ad ogni modo, chiunque sarà l’avversaria dell’Italia in caso di passaggio in semifinale del gruppo di Volandri, sarà sicuramente un ostacolo difficilissimo da superare.

Se sarà finale, l’Italia sfiderà poi una tra Canada, Finlandia, Repubblica Ceca e Australia per andare a caccia del titolo. Difficilissimo ora provare a dire chi potrebbe essere la migliore squadra della parte alta del tabellone, ma ciò che è certo è che il Canada (Auger-Aliassime, Diallo, Galarneau, Pospisil, Raonic), che nella fase a gironi di settembre ha dimostrato di avere grandi qualità (battendo anche l’Italia per 3-0), cercherà in ogni modo di concedere il bis dopo il trionfo dell’anno scorso.

TABELLONE FINALI COPPA DAVIS 2023

QUARTI DI FINALE

Canada – Finlandia

Repubblica Ceca – Australia

Italia – Olanda

Serbia – Gran Bretagna

SEMIFINALI

Canada/Finlandia – Repubblica Ceca/Australia

Italia/Olanda – Serbia/Gran Bretagna

FINALE

Canada/Finlandia/Repubblica Ceca/Australia – Italia/Olanda/Serbia/Gran Bretagna

Foto: LaPresse