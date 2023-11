Come funziona l’ultimo Mondiale per Club “originale”, quando si gioca e le squadre partecipanti

Molto presto avremo modo di scoprire la squadra campione del mondo: si sta infatti avvicinando il Mondiale per Club. Manca sempre meno all’inizio dell’avvincente manifestazione che si svolgerà tra il 12 e il 22 dicembre in Arabia Saudita. Sarà l’ultimo torneo con il formato adottato nel 2008 e dunque formato da sole 7 partecipanti. A partire dal 2025 infatti, saranno presenti ben 32 squadre che verranno scelte in base a una serie di criteri oggettivi.

E, quest’anno, si conoscono già sei delle sette partecipanti. Troveremo il Manchester City e una tra Boca Juniors e Fluminense che sabato 4 novembre giocheranno la Finale di Coppa Libertadores (LEGGI QUI). E poi ancora l’Urawa Reds dal Giappone, l’Al Ahly dall’Egitto e il Leon dal Messico. Non mancheranno l’Auckland City dall’Oceania e gli arabi dell’Al-Ittihad come squadra del Paese ospitante.

Nel corso del primo turno, il 12 dicembre, si giocherà Al Ittihad-Auckland City e la vincente andrà ad affrontare l’Al Ahly; a sua volta la vincente giocherà contro la vincitrice della Copa Libertadores. Sempre nel secondo turno il Leon se la vedrà con l’Urawa Reds e la vincente affronterà il City in semifinale. Insomma manca sempre meno al Mondiale per Club: vedremo chi riuscirà a sollevare il trofeo dopo il Real Madrid campione uscente.

Foto: LaPresse