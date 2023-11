Quando si gioca la Finale di Copa Libertadores? Boca Juniors-Fluminense: programma, orario, tv, streaming. E il Mondiale per Club...

Si avvicina sempre di più il momento della Finale di Copa Libertadores. La massima competizione calcistica sudamericana per squadre di club organizzata dalla CONMEBOL è giunta alla sua 64esima edizione e tra pochissime ore si giocherà l’ultimo avvincente atto. Sabato 4 novembre infatti, a partire dalle ore 21.00, si disputerà la finale secca del torneo che vedrà come protagonisti il Boca Juniors e il Fluminense.

La compagine argentina guidata da Jorge Almiron, dovrà superare la formazione brasiliana che ha come condottiero Fernando Diniz. Si prospetta una partita emozionante: sia per l’importanza e il peso di una sfida del genere, sia per il modo di giocare delle due squadre. Il Boca, durante la fase a gironi, è riuscito a chiudere il girone al primo posto con quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, lasciandosi così alle spalle il Deportivo Pereira, il Colo-Colo e il Monagas.

Ha poi superato nella fase a eliminazione diretta il Nacional, il Racing e infine il Palmeiras in semifinale. Anche il Fluminense, arrivato primo nel proprio girone davanti a River, Sporting Cristal e The Strongest, ha poi fatto fuori l’Argentinos Juniors, l’Olimpia e infine l’Internacional. Tra poco più di 48 ore dunque, all’interno del mitico e storico Stadio Maracana, vedremo chi riuscirà a sollevare al cielo la tanto agognata Copa Libertadores.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Boca Juniors-Fluminense, match valido per la Finale di Copa Libertadores. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su MOLA Tv.

CALENDARIO BOCA JUNIORS-FLUMINENSE (4 NOVEMBRE)

Sabato 4 novembre

Ore 21.00 – Boca Juniors-Fluminense – Diretta streaming su MOLA Tv

PROGRAMMA BOCA JUNIORS-FLUMINENSE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: –

Diretta streaming: MOLA Tv

Foto: LaPresse