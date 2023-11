Combinata nordica, Jarl Magnus Riiber va per il “doppiaggio” dei fuoriclasse del passato!

Sabato 2 dicembre, Jarl Magnus Riiber avrà l’opportunità di realizzare l’ennesima impresa inedita nella storia della combinata nordica. Non si tratta di qualcosa di mai visto, bensì della ripetizione di quanto già compiuto in passato. Una dinamica, questa sì, originale. Il tema è rappresentato dalla sequenza di podi consecutivi.

Il ventiseienne norvegese ha chiuso le ultime nove gare di primo livello in prima o seconda posizione (per la verità ne ha vinte otto, cedendo solo a Jens Lurås Oftebro nella Compact di venerdì scorso). Pertanto, nella gundersen con salto da trampolino piccolo di Lillehammer, avrà la possibilità di raggiungere la doppia cifra in termini di competizioni concluse sul piedistallo più ambito del panorama sportivo.

Niente di nuovo, anzi. In passato, lo scandinavo si è spinto addirittura a 19 gare di fila chiuse fra i primi tre! Si tratta, ovviamente, del record assoluto. La novità è dunque costituita dal fatto che possa diventare il primo uomo a inanellare per due volte almeno 10 prove consequenziali in cui si è attestato sul podio.

Il club di chi è stato capace di piazzarsi fra i primi tre per almeno 10 appuntamenti consecutivi comprende, oltre a Riiber, anche Ackermann, Ogiwara, Weinbuch, Frenzel, Rydzek, Vik, Lajunen e Gottwald. Nomi pesantissimi, ma tutti “fermatisi” a una sola sequenza. Il fenomenale norvegese potrebbe bissare un compimento che ad altri mostri della combinata è riuscito una volta sola.

Fosse una gara motoristica, significherebbe rifilare un giro a tutti. Se questo “doppiaggio” si verificasse davvero, sarebbe l’ennesima dimostrazione di come il fuoriclasse di Oslo sia un combinatista superiore finanche a tutti coloro i quali hanno segnato indelebilmente epoche differenti della disciplina. Un fenomeno al quadrato, del quale si fa fatica a concepire l’immensa grandezza.

Foto: La Presse