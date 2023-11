Sci alpino, Dominik Paris: “Condizioni brutte, speriamo di riuscire a gareggiare e di fare un buon risultato”

Annullata la terza prova di discesa in quel di Beaver Creek, domani però dovrebbe finalmente iniziare il percorso della velocità nella Coppa del Mondo di sci alpino dopo le gare non disputate in quel di Zermatt-Cervinia.

In terra statunitense l’attesa italiana è ovviamente per Dominik Paris che alla vigilia ha commentato così: “Qui a Beaver Creek la pista è in ottime condizioni. Nella prima prova era ancora così così, ma ieri era perfetta: gli organizzatori hanno fatto davvero un bel lavoro. Nella seconda prova ho capito meglio cosa fare per andare più forte, e ora resta da vedere se si riesce a farlo anche in gara. Danno previsioni un po’ brutte, ma speriamo che si riesca a fare la prima gara. E’ una pista sulla quale si sa che bisogna tirare a tutta, anche se ci sono tratti ripidi bisogna andare al massimo. Io cercherò di mettere tutto in pista, sperando di riuscire a fare un buon risultato per l’inizio della stagione”.

Le dichiarazioni di Florian Schieder: “Nella prima prova sono stato tranquillo, senza spingere troppo. Ho studiato la pista. Il piano nella parte alta è da fare molto bene, ed è fondamentale la partenza. Poi non si deve andare a spasso, ma tenere linee tese. Dal muro in giù bisogna spingere e rischiare perché la pista è bellissima e non ci sono grandi difficoltà. I salti sono belli lunghi, è un tracciato divertente. Speriamo che il meteo regga e che possiamo finalmente iniziare la stagione”.

Domani alle 18.45 italiane la discesa libera, si replica poi il giorno successivo allo stesso orario.

Foto: Lapresse