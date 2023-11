Combinata nordica, Coppa del Mondo Lillehammer 2023. La Norvegia è imbattuta dal 2016!

Il secondo atto della Coppa del Mondo maschile di combinata nordica 2023-24 andrà in scena a Lillehammer (Norvegia) il 2 e 3 dicembre. Le gare in programma sono due, entrambe nel format canonico, seppur su trampolini diversi.

Sabato è prevista la competizione su Normal Hill, domenica ci si trasferirà invece su Large Hill. La dinamica è propiziata dal fatto che le due strutture siano edificate una di fianco all’altra. La preparazione è pertanto ergonomica e non richiede grossi sforzi organizzativi.

A proposito di organizzazione, in tempi recenti a Lillehammer si è assistito ad anomale situazioni di clamoroso pressapochismo, assolutamente incoerenti con un Paese come la Norvegia e con una location che fa parte del calendario ormai da un trentennio.

Località: Lillehammer (Norvegia)

Dimensioni trampolino: HS100 (Normal Hill)

Dimensioni trampolino: HS138 (Large Hill)

Prima apparizione: febbraio 1994 (Giochi olimpici)

Ingresso nel calendario: dicembre 1998

Ultima apparizione: dicembre 2022

Gare ospitate: 34

Eventi di rilievo ospitati: Giochi olimpici 1994

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2013 (NH/10) – Jason LAMY-CHAPPUIS (FRA)

2013 (LH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2014 (LH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2014 (LH/10) – Mikko KOKSLIEN (NOR)

2015 (LH/10) – Fabian RIEßLE (GER)

2015 (NH/10) – Magnus KROG (NOR)

2016 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2016 (LH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2017 (LH/10) – Espen ANDERSEN (NOR)

2018 (NH/5) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2018 (NH/MS) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2018 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2019 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2019 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2021 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 (NH/10) – Jens Lurås OFTEBRO (NOR)

2022 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

8 – RIIBER Jarl Magnus [NOR] (7-1-0)

7 – RIEßLE Fabian [GER] (1-3-3)

5 – GRAABAK Jørgen [NOR] (0-3-2)

3 – WATABE Akito [JPN] (0-2-1)

3 – GEIGER Vinzenz [GER] (0-0-3)

2 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (1-1-0)

2 – RYDZEK Johannes [GER] (0-1-1)

1 – ANDERSEN Espen [NOR] (1-0-0)

1 – PITTIN Alessandro [ITA] (0-1-0)

1 – LAMPARTER Johannes [AUT] (0-1-0)

1 – HEROLA Ilkka [FIN] (0-0-1)

1 – REHRL Franz-Josef [AUT] (0-0-1)

NAZIONI, PODI E VITTORIE

37 (20-11-6) – NORVEGIA

29 (7-8-14) – GERMANIA

10 (3-3-4) – FINLANDIA

9 (3-3-3) – FRANCIA

9 (1-3-5) – AUSTRIA

4 (0-3-1) – GIAPPONE

2 (0-1-1) – REP.CECA

1 (0-1-0) – ITALIA

1 (0-1-0) – USA

ITALIA

Un podio azzurro, ormai molto datato. Arrivò il 3 dicembre 2011, giorno in cui Alessandro Pittin concluse 2° alle spalle di Håvard Klemetsen.

Foto: La Presse