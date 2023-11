Ciclocross: Michael Vanthourenhout trionfa ancora agli Europei, 16mo Bertolini

Michael Vanthourenhout non sbaglia da campione uscente. Il belga trionfa ancora ai Campionati Europei di ciclocross: sfrutta le assenze dei big e trova la doppietta in quel di Pontchâteau.

In un campo gara reso durissimo ovviamente dalla pioggia, il 29enne dopo il secondo giro è riuscito ad andar via in fuga solitaria, gestendo il margine su tutti i rivali.

1:02:13 il tempo finale dell’atleta della Pauwels Sauzen – Bingoal che è riuscito a superare la sorpresa di giornata, il 23enne britannico Cameron Mason, giunto a soli 8” di ritardo. Completa il podio uno sfortunatissimo Lars van der Haar: cadute su cadute per il neerlandese, bravo comunque ad agguantare il bronzo a 19” dalla vetta. Nella top-5 altri due olandesi: Pim Ronhaar e Ryan Kamp.

In casa Italia il migliore è Gioele Bertolini che termina la gara in 16ma piazza, più dietro invece Federico Ceolin, 21mo.

Photo LiveMedia/Luca Tedeschi