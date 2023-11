Ciclocross femminile, Sara Casasola conquista il bronzo agli Europei! Oro a Fem van Empel

Entrata a far parte dell’album dei ricordi la gara femminile degli Europei di ciclocross di scena a Pont-Château (Francia). In un vero e proprio pantano, le atlete sono state costrette a far ricorso a tutte le proprie risorse e alla fine ha vinto la dominatrice di questa specialità, l’olandese Fem van Empel. La 21enne neerlandese ha così bissato il titolo continentale dell’anno scorso, imponendosi in maniera chiara sui sei giri previsti,

L’iridata si è imposta con un vantaggio di 1:35 sulla connazionale Ceylin del Carmen Alvarado e su una strepitosa Sara Casasola. La 23enne tricolore è stata protagonista di una prestazione ai limiti della perfezione, essendo sempre presente nelle posizioni di vertice della competizione.

E così è arrivato per lei un piazzamento di grande prestigio, il più importante della carriera dal momento che mai aveva centrato un riscontro del genere in un evento internazionale di tale portata. A completare la top-5, il resto dello squadrone dei Paesi Bassi con Inge van der Heijden a 2:39 e Aniek van Alphen a 3:06. Per la atleta del Bel Paese un ulteriore motivo di soddisfazione essere riuscita a inserirsi nella serie orange.

Foto: LiveMedia/Antonino Caldarella