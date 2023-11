Ciclismo, Tadej Pogacar vince il Criterium di Saitama. Podio stellare con Kuss e Sagan

Tadej Pogacar ha vinto il Criterium di Saitama, ormai tradizionale kermesse di fine stagione andata in scena nella località giapponese. I ciclisti si sono cimentati lungo un circuito di 3,5 chilometri per un totale di 59,5 km da affrontare. Il fuoriclasse sloveno, secondo negli ultimi due Tour de France e quest’anno capace di conquistare Giro delle Fiandre e Giro di Lombardia, si è imposto al termine di uno spettacolare sprint a due con lo statunitense Sepp Kuss, reduce dal trionfo all’ultima Vuelta di Spagna.

L’alfiere della UAE Emirates ha preceduto il portacolori della Jumbo-Visma, mentre il podio è stato completato dallo slovacco Peter Sagan (TotalEnergies) capace di precedere il britannico Mark Cavendish (Astana Qazaqstan). Giulio Ciccone (Lidl Trek) è stato protagonista dei traguardi per scalatori, mentre Cavendish si è messo in luce nei traguardi intermedi. In luce anche Egan Bernal, Attila Valter e Chris Froome, che hanno proposto alcune azioni d’attacco.

Foto: Lapresse