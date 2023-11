Ciclocross, Coppa del Mondo 2023: Brand torna a vincere a Dublino, battuta Alvarado. Nono posto per Casasola

Assolo di Lucinda Brand a Dublino. L’olandese della Baloise Trek Lions stravince il quinto appuntamento stagionale in terra irlandese, conquistando il primo successo stagionale in Coppa del Mondo di Ciclocross dopo il secondo posto di Dendermonde e la terza piazza a Troyes.

Una gara di rabbia e intensità della vincitrice di due Coppe del Mondo, a secco di trionfi nelle gare iridate dal gennaio 2022. Brand va via sin dalle prime pedalate facendo un ritmo insostenibile per tutte le altre; dietro di lei si forma un terzetto comprendente la connazionale Ceylin del Carmen Alvarado, la britannica Zoe Backstedt e la lussemburghese Marie Schreiber.

Durante il terzo giro però Alvarado mette le marce alte e distanzia le sue dirette avversarie. La leader della classifica non ne ha per raggiungere Brand, che conquista una agognata vittoria in 54’59”, ma il secondo posto le permette comunque di tenere a distanza di sicurezza le avversarie per il titolo, prime fra tutte la stessa Backstedt, terza, su cui guadagna cinque punti.

Top ten per Sara Casasola, che per lungo tempo accarezza la quinta piazza a lungo occupata fino a poche centinaia di metri dal traguardo. Nel tentativo di riportarsi sotto però spreca troppe energie, crollando fino al nono posto a 1’26” dalla vincitrice di giornata.

