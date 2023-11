Ciclismo, Tadej Pogacar: “In futuro correrò sicuramente il Giro, nel 2024 focus su Tour e Mondiali”

Tadej Pogacar può ritenersi soddisfatto del suo 2023: per lo sloveno non è arrivato il successo al Tour de France, ma il rendimento è stato comunque ottimo con il successo alla Parigi-Nizza, quello al Giro delle Fiandre, all’Amstel Gold Race, alla Freccia Vallone e per chiudere al Lombardia.

In un’intervista rilasciata a Francesca Cazzaniga tramite Bike Channel, il fuoriclasse dell’UAE Team Emirates ha fatto un’analisi della sua stagione: “E’ stato un anno molto particolare per me: ho iniziato molto bene fino alla Liegi-Bastogne-Liegi, poi con l’infortunio ho avuto delle conseguenze nella preparazione del Tour de France, ma ho lavorato bene per tornare al meglio e ho chiuso al secondo posto e poi sono riuscito a vincere per il terzo anno consecutivo il Giro di Lombardia. Sarà una stagione che a prescindere ricorderò per sempre“.

Su una possibile partecipazione al Giro d’Italia e sugli obiettivi della prossima stagione: “Mi piacerebbe correre in Italia, ma è difficile dirlo adesso. La squadra dovrà decidere e io non ho grande potere decisionale riguardo alla mia programmazione stagionale. In futuro sicuramente verrò a correre il Giro, ma ancora non so quando. Sicuramente l’anno prossimo i miei obiettivi saranno il Tour de France così come i Campionati del Mondo. Ma l’inverno è appena cominciato e la strada è ancora lunga in vista delle prime corse dell’anno”.

Sull’importanza della sua ragazza, Urška Žigart: “Per me è molto importante avere una ragazza così a fianco, anche lei è una ciclista e capisce bene i miei impegni. Non è facile stare tutto questo tempo fuori da casa, ma lei sa cosa significa e io comprendo reciprocamente le sue esigenze. Quando siamo a casa usciamo in bici insieme e facciamo tante cose insieme. Mi piace avere tutto questo supporto intorno a me, lei è davvero fantastica“.

Foto: Lapresse