Ciclocross, Coppa del Mondo: prova di forza di Pim Ronhaar, battuti Sweeck ed Iserbyt

Pim Ronhaar ritorna alla vittoria in Coppa del Mondo di ciclocross. L’olandese del Baloise Trek Lions vince la quinta tappa stagionale in quel di Dublino, riscattandosi dopo la prova assai incolore della scorsa settimana a Troyes.

Gara molto combattute sin dalle prime battute, dove si forma un gruppuscolo di una decina di uomini a tentare la sortita appena possono. Il primo a provare ad andarsene è Thibau Nys, poi arriva il tentativo di Joran Wyseure, ma entrambe le sortite sono un buco nell’acqua. Si crea così un terzetto, con l’olandese Ronhaar e i belgi Laurens Sweeck ed Eli Iserbyt.

Sul fango irlandese, è Ronhaar a fare l’andatura, con Iserbyt che è il primo a mollare la presa. Sweeck resta sempre lì, ad una incollatura, ma senza mai riuscire a colmare quel gap di una decina di metri che si è formato. Mentre l’olandese è bravo e costante a non cedere mai, per prendersi così un successo che lo rilancia in classifica.

Grazie ai quaranta punti conquistati, Ronhaar supera Lars Van Der Haar (oggi assente) ed è secondo in classifica con 128 punti, 19 in meno rispetto al leader Iserbyt, che con il terzo posto odierno sale a quota 147.

Foto: LivePhotoSport