Ciclocross, Alvarado trionfa nella terza tappa di Coppa del Mondo. 17ma Francesca Baroni

Fa festa Ceylin del Carmen Alvarado a Dendermonde nella terza tappa della Coppa del Mondo di ciclocross. In Belgio, l’olandese prende il largo già nel primo giro e poi gestisce agilmente il vantaggio fino ad arrivare al traguardo tutta sola. Per la classe 1998 di origini dominicane si tratta della prima vittoria stagionale.

55’45” il tempo finale di Alvarado, che si impone con un vantaggio di 37” sulla connazionale Lucinda Brand, seconda, e addirittura 1’35” sulla britannica Jane Zoe Backstedt, terza. Quarta la belga Marion Norbert Riberbolle a 2’01”, mentre chiude in quinta piazza l’olandese Manon Bakker a 2’11” da Alvarado.

Sesta invece la ceca Kristina Zemanova a 2’22”, settima l’olandese Aniek van Alphen a 2’27” e ottava la belga Laura Verdonschot. A chiudere la top ten troviamo poi le belghe Sanne Can e Alicia Franck, rispettivamente nona a 2’43” e decima a 2’57”. In casa Italia termina al 17° posto a 6’33” dalla vetta la 24enne Francesca Baroni, unica azzurra in gara quest’oggi.

In seguito alla prova di oggi, Alvarado supera in classifica generale la sua connazionale Fem van Empel (vincitrice delle prime due gare, ma oggi assente) e sale in testa con 95 punti. Scende dunque al secondo posto van Empel (80), mentre grazie al terzo posto di oggi si porta in terza posizione Backstedt (59). La migliore delle italiane dopo tre gare è Baroni, 19ma con 20.

