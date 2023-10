Giro d’Italia 2024, Wout Van Aert sarà al via? Ipotesi come capitano della Jumbo-Visma

Wout Van Aert e il Giro d’Italia: un matrimonio che s’ha da fare. Sembra sempre più vicina infatti la partecipazione del fuoriclasse belga alla corsa rosa: nelle ultime settimane più di una volta il vincitore della Milano-Sanremo 2020 ha espresso la volontà di voler correre per la prima volta il Grande Giro nostrano.

Voci che stanno trovando sempre più conferma, poiché l’anno prossimo il grande obiettivo di Van Aert saranno le Olimpiadi di Parigi e di conseguenza correre al Giro d’Italia e non al Tour de France significherebbe presentarsi più fresco e più pronto per i giochi a cinque cerchi.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Van Aert parteciperebbe al Giro in qualità di capitano unico della formazione neerlandese per la classifica generale. L’obiettivo, chiaramente, non sarebbe quello di puntare a conquistare subito la Maglia Rosa.

In casa Jumbo-Visma sembrano essere convinti che il 29enne maturo abbastanza per lottare per un piazzamento nelle parti alte della classifica, forse addirittura nella top-5: il percorso infatti presenta molti più chilometri a cronometro rispetto a quello di quest’anno e questo potrebbe sposarsi con le caratteristiche del belga.

