Ciclismo: Rigoberto Uran si ritirerà dopo le Olimpiadi di Parigi 2024

Rigoberto Uran, corridore colombiano classe 1987, attualmente in forza alla EF Education-EasyPost, ha annunciato il suo ritiro dal mondo del ciclismo.

Il sudamericano, che vanta una carriera importante fatta di due podi al Giro d’Italia (2° sia nel 2013 sia nel 2014) e uno al Tour de France (2° nel 2017), ha deciso di appendere la bici al chiodo per poi pensare a un nuovo capitolo della sua vita.

In occasione di un evento calcistico a cui ha presenziato, Rigoberto Uran ha detto: “Il prossimo anno correrò ancora, almeno fino a Parigi, poi è il momento dei saluti”.

Poi, per lui che alle Olimpiadi di Londra 2012 ha vinto la medaglia d’argento, ha specificato: “I giochi sono una corsa speciale perché ti trovi a condividere i tuoi spazi con molti sportivi diversi – riporta Spaziociclismo –. Nella città olimpica c’è un grande miscuglio di personaggi e tutti sono sullo stesso piano, fanno come tutti la fila alla mensa. Inoltre, quando sei con la tua selezione c’è sempre una bella atmosfera, l’ambiente è sereno e familiare. Tutto è speciale e sono momenti che ti godi fino in fondo”.

