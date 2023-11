Ciclismo: Gianni Moscon correrà con la Soudal Quick-Step nel 2024

Mancava un corridore per completare l’organico in vista del 2024 alla Soudal Quick-Step e la squadra di Patrick Lefevere ha scelto un italiano. Si tratta di Gianni Moscon: dopo due stagioni tutt’altro che semplici all’Astana Qazaqstan, ricche di sfortuna e problemi fisici vari, il Trattore vuole rilanciarsi in una squadra top.

Le parole dell’azzurro: “La Soudal Quick-Step è una delle squadre più grandi al mondo. Quando ho gareggiato contro questa squadra nelle classiche in tutti questi anni, era sempre la squadra a cui prestare attenzione, la squadra che era nel posto giusto al momento giusto e rendeva la gara dura. Correre un giorno per la Soudal Quick-Step era uno dei miei obiettivi quando sono diventato professionista e sono felice che ciò accada la prossima stagione. Venire qui dopo due anni difficili della mia carriera significa molto per me e voglio ringraziare tutti per aver riposto in me la loro fiducia”.

Obiettivi: “Adoro le Classiche, adoro il modo in cui questa squadra corre e non vedo l’ora di far parte di questo gruppo. Do sempre il massimo e mi impegno in quello che faccio in bici, e sapere che farò parte del Wolfpack mi rende molto contento“.

Le dichiarazioni di Lefevere: “Conosciamo Gianni ormai da molto tempo, da quando era ancora un dilettante. È un corridore di grande talento, che si è rivelato fin dai tempi dell’Under-23 con gli ottimi risultati ottenuti in gare come il Piccolo Giro di Lombardia e il Tour de l’Avenir, e che ha continuato a mostrare ciò di cui è capace anche tra i professionisti. Sarà un’aggiunta importante alla nostra squadra per la prossima stagione e siamo fiduciosi che nella nostra squadra potrà mostrare alcune cose belle nel 2024“.

Foto: Lapresse