Ciclismo, Cordiano Dagnoni: “Una stagione da ricordare, grande lavoro da parte di tutti”

Una grande annata per il ciclismo italiano? Almeno così sembra a guardare i numeri: 120 medaglie di cui 48 d’oro ottenute fra tutte le rassegne e tutte le discipline per le due ruote italiane. A fare un’analisi di fine stagione è il presidente della FCI, Cordiano Dagnoni.

Queste le sue parole: “È il secondo miglior risultato di sempre. In tre anni di mandato dell’attuale Consiglio federale il ciclismo azzurro è passato da una media di 71 medaglie a stagione del precedente quadriennio a 115“.

“I numeri confermano l’ottimo lavoro realizzato non solo dagli atleti ma anche da tutte le altre componenti: dai tecnici ai dirigenti, dai collaboratori ai partner tecnici ed economici che hanno scelto di sostenerci in questo percorso. Un ringraziamento particolare va anche all’impegno delle società sportive, che rappresentano il cuore del nostro movimento“.

Il prossimo venerdì 10 novembre, presso il Teatro Manzoni, ci sarà il Giro d’Onore 2023 per chiudere l’anno ciclistico, con la premiazione degli atleti che hanno portato in alto la bandiera del nostro Paese. Sarà l’occasione anche per consegnare i premi alla carriera a Vincenzo Nibali, Marta Bastianelli e Liam Bertazzo e un riconoscimento speciale a Vittoria Bussi, che ad ottobre ha riportato in Italia il record dell’ora femminile.

Foto: Lapresse