Ci sarà un cambio di rete durante Italia-Olanda di Coppa Davis! Orario preciso e su che canale vederla

L’Italia affronterà l’Olanda nei quarti di finale della Coppa Davis. L’appuntamento è per giovedì 23 novembre (ore 10.00) sul cemento indoor di Malaga (Spagna), in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente di Gran Bretagna-Serbia. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per cercare il colpaccio nella massima competizione tennistica per Nazionali, ma dovranno stare attenti contro i rognosi tulipani, compagine assolutamente da non sottovalutare.

Il capitano Filippo Volandri dovrà sciogliere il rebus sul primo singolare: chi scegliere tra Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi? Una decisione non semplice considerando l’ultimo periodo poco esaltante di Musetti, che Arnaldi non gioca da un mese e che Sonego non è stato brillantissimo nel recente passato. Il secondo singolarista sarà ovviamente Jannik Sinner, numero 4 al mondo reduce dall’atto conclusivo disputato alle ATP Finals.

Italia-Olanda di Coppa Davis sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 a partire dalle ore 10.00. Nel corso della partita, però, è prevista un’interruzione: per lasciare spazio al telegiornale, infatti, la partita andrà in onda su RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 13.30. A seguire l’incontro tornerà su Rai 2. L’evento sarà trasmesso anche in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Olanda, quarto di finale della Coppa Davis 2023.

CALENDARIO ITALIA-OLANDA, SEMIFINALE COPPA DAVIS

Giovedì 23 novembre

PROGRAMMA ITALIA-OLANDA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

