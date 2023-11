Chi gioca oggi nella Serie A di calcio femminile (5 novembre)? Calendario, programma, orari, tv, streaming

Dopo i primi due anticipi di ieri, oggi, domenica 5 novembre, la Serie A di calcio femminile 2023-2024, è pronta a proseguire nel programma della sua sesta giornata.

Oggi saranno tre le partite in agenda: alle 12.30 il big match Juventus-Roma, che vedrà le bianconere e le giallorosse darsi battaglia in quello che è il duello più atteso del campionato, alle 15 Napoli-Sassuolo, incrocio salvezza, e alle 18 il derby lombardo fra Como e Inter, con le lariane rivelazione del campionato che attendono le nerazzurre, entrambe le squadre a quota 10 punti.

Di seguito il calendario e il programma completi con le partite di oggi, domenica 5 4 novembre, valide per la 6ª giornata della Serie A femminile. La gare odierne verranno trasmesse da DAZN, con Juventus-Roma che verrà trasmessa in contemporanea, in chiaro da Rai Sport in tv e dai Rai Play in streaming.



CALENDARIO SERIE A FEMMINILE OGGI

Domenica 5 novembre – 6ª giornata

Ore 12:30 Juventus-Roma (diretta tv su Rai Sport, diretta streaming su Rai Play e DAZN)

Ore 15:00 Napoli-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

Ore 18:00 Como-Inter (diretta streaming su DAZN)

Foto: LiveMedia/Gianluca Ricci