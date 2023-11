Chi gioca oggi in Serie A? Calendario partite 4 novembre: programma, orari, tv, streaming DAZN e Sky

Si entra ufficialmente nel vivo della undicesima giornata della Serie A 2023-2024. Dopo l’antipasto di ieri, infatti, siamo pronti per il sabato di un turno che anticiperà la coppe europee e il terzo break per le nazionali impegnate nelle Qualificazioni agli Europei di Germania 2024.

Quale sarà il programma di oggi, sabato 4 novembre? Si partirà alle ore 15.00 con Salernitana-Napoli, un derby campano di estrema importanza all’Arechi. I padroni di casa sono alla ricerca di punti per allontanarsi dalle sabbie mobili della bassa classifica, mentre i campioni d’Italia proveranno a rifarsi dopo il 2-2 contro il Milan.

Quindi alle ore 18.00 toccherà ad un interessantissimo Atalanta-Inter al Gewiss Stadium di Bergamo. Si affronteranno due squadre in grande forma, con gli orobici sospinti da Gianluca Scamacca che proveranno a fermare la capolista. Alle ore 20.45, quindi, toccherà a Milan-Udinese con la formazione di mister Stefano Pioli che cercherà di rimettersi a correre dopo un solo punto nelle ultime due uscite.

I match del sabato della 11a giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport tutti i match potranno essere seguiti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO. Su Sky Sport, inoltre, sarà trasmessa Milan-Udinese , per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO UNDICESIMA GIORNATA SERIE A OGGI

Sabato 4 novembre

Ore 15.00 Salernitana-Napoli – diretta su DAZN

Ore 18.00 Atalanta-Inter – diretta su DAZN

Ore 20.45 Milan-Udinese – diretta su DAZN, Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA UNDICESIMA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento. Milan-Udinese su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN, NOW e SkyGO per Milan-Udinese

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse