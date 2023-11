Calendario ATP Parigi-Bercy 2023 oggi: orari semifinali 4 novembre, programma, tv, streaming

È arrivato il giorno delle semifinali al Masters di Parigi-Bercy, ultimo torneo di livello 1000 di questa stagione. Dopo le diverse battaglie e, soprattutto, le tantissime polemiche (tante quelle relative alla discutibilissima organizzazione del torneo) che ci sono state in questi giorni, quest’oggi scenderanno in campo gli ultimi quattro tennisti rimasti in gioco nel torneo di singolare e lo spettacolo sicuramente non mancherà.

La prima sfida sarà quella tra il bulgaro Grigor Dimitrov (n.17 al mondo) e il greco Stefanos Tsitsipas (n.6 ATP), in programma dopo il doppio Heliovaara/Pavic-Bopanna/Ebden (questa partita inizierà alle ore 11:30), e comunque non prima delle 14:00. A seguire, ma in ogni caso dopo le 16:30, andrà invece in scena la seconda semifinale, ovvero quella tra il numero 1 al mondo Novak Djokovic e il russo Andrey Rublev (n.5 del ranking). I vincenti delle due sfide si contenderanno poi domani l’ambito titolo.

Gli incontri odierni del Masters 1000 di Parigi-Bercy si potranno vedere in diretta tv su Sky Sport Tennis HD (canale 203) e in diretta streaming su Sky Go, Now, Tennis TV. Inoltre, alle 21:00 verrà trasmessa in chiaro su SuperTennis la migliore partita di giornata.

CALENDARIO ATP PARIGI-BERCY 2023 OGGI

Sabato 4 novembre

Court Central

Dalle 11:30

H. Heliovaara (FIN)/M. Pavic (CRO) – R. Bopanna (IND)/M. Ebden (AUS) (3)

Non prima delle 14:00

G. Dimitrov (BUL) – S. Tsitsipas (GRE) (7)

Non prima delle 16:30

N. Djokovic (SRB) (1) – A. Rublev (RUS) (5)

A seguire

R. Ram (USA)/J. Salisbury (GBR) (4) – S. Gonzalez (MEX)/E. Roger-Vasselin (FRA) (7)

PROGRAMMA ATP PARIGI-BERCY 2023 OGGI: DOVE VEDERE LE PARTITE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis HD (canale 203)

Differita tv: il miglior match di giornata su SuperTennis alle 21:00

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV

Foto: LaPresse