Calendario A1 volley femminile: orari partite 11-12 novembre, programma, tv, quali vedere in chiaro

Nel weekend dell’11-12 novembre andrà in scena la settima giornata della Serie A1 di volley femminile. Si preannuncia grande spettacolo nel corso del fine settimana che propone ben sette partite assolutamente da non perdere. Si incomincerà sabato pomeriggio con lo scontro tra Trento e Cuneo, proseguendo poi in serata con l’incrocio tra Bergamo e Chieri. Bisognerà aspettare domenica per ammirare le big del campionato, tra l’altro con uno scontro diretto davvero di lusso.

L’imbattuta capolista Novara ospiterà Milano, reduce dalle due sconfitte rimediate contro Conegliano. Le Campionesse d’Italia riceveranno Firenze con l’obiettivo di vincere e vedere il risultato del big match. Scandicci sarà chiamata a rispondere di fronte al proprio pubblico contro Vallefoglia. Julio Velasco ha ricevuto la nomina da CT della Nazionale Italiana e guiderà Busto Arsizio nella tana di Casalmaggiore, mentre Pinerolo incrocerà Roma.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite della Serie A1 di volley femminile che si giocheranno nel weekend dell’11-12 novembre. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su Volleyball World Tv; per Novara-Milano è garantita la diretta tv su Rai 2, per Bergamo-Chieri è prevista la diretta tv su RaiSportHD, per Scandicci-Vallefoglia la copertura sarà su Sky Sport Arena.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 11-12 NOVEMBRE

Sabato 11 novembre

15.30 Itas Trentino vs Honda Olivero San Bernardo Cuneo – Diretta streaming su Volleyball World Tv

18.00 Volley Bergamo 1991 vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv

Domenica 12 novembre

15.45 Igor Gorgonzola Novara vs Allianz Vero Volley Milano – Diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv

17.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Il Bisonte Firenze – Diretta streaming su Volleyball World Tv

17.00 Trasportipesanti Casalmaggiore vs Uyba Volley Busto Arsizio – Diretta streaming su Volleyball World Tv

17.00 Wash4green Pinerolo vs Roma Volley Club – Diretta streaming su Volleyball World Tv

19.30 Savino Del Bene Scandicci vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY: COME VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 per Novara-Milano, gratis e in chiaro; RaiSportHD per Bergamo-Chieri, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) per Scandicci-Vallefoglia, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play per Novara-Milano e Bergamo-Chieri, gratis; Sky Go e NOW per Scandici-Vallefoglia, per gli abbonati; Volleyball World Tv per tutte le partite, per gli abbonati.

Foto: Valerio Origo