Calendario Coppa del Mondo speed skating 2023-2024: date e programma di tutte le tappe

La stagione della Coppa del Mondo di speed skating sta per cominciare. Il pattinaggio velocità pista lunga sarà di scena, per quanto concerne il massimo circuito internazionale, in sei appuntamenti e lo spettacolo non mancherà di certo nel percorso porterà tutti i protagonisti alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina del 2026.

Si inizierà nel prossimo weekend del 10-12 novembre a Obihiro, in Giappone. A seguire, dal 17 al 19 novembre, gli atleti affronteranno l’anello di ghiaccio di Pechino, completando così la doppietta asiatica. Dal 1° al 3 dicembre si farà ritorno in Europa e per la precisione si gareggerà nella tradizionale sede di Stavanger, in Norvegia.

Nella settimana successiva, dall’8 al 10 dicembre, i pattinatori saranno chiamati all’impegno a Tomaszow Mazowiecki (Polonia). Il nuovo anno coinciderà con gli ultimi due impegni in territorio nordamericano: dal 26 al 28 gennaio si gareggerà sul velocissimo ghiaccio di Salt Lake City, mentre dal 2 al 4 febbraio sarà la volta dell’appuntamento in Quebec.

Di seguito il calendario completo:

COPPA DEL MONDO SPEED SKATING 2023-2024

10-12 novembre a Obihiro (Giappone)

17-19 novembre a Pechino (Cina)

1-3 dicembre a Stavanger (Norvegia)

8-10 dicembre a Tomaszow Mazowiecki (Polonia)

26-28 gennaio a Salt Lake City (USA)

2-4 febbraio in Quebec (Canada)

Foto: LaPresse